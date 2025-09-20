Visite libre Église de la translation de saint Martin Ports-sur-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite libre de l’église, sous réserve de retirer les clés au restaurant l’ESCALE 10 place Rideau

Église de la translation de saint Martin 10 place Romain-Rideau, 37800 Ports-sur-Vienne Ports-sur-Vienne 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247731456 https://www.ports-37.com L’église de la translation de Saint Martin L’église de la translation de Saint Martin a été construite au XIe siècle et a subi les affres de nombreux conflits locaux selon l’historien Pierre Souty. L’église héberge un reliquaire qui contient un fragment d’os de saint Martin.

Visite de l’église de la translation de Saint Martin

Municipalité de PORTS-sur-Vienne