Visite libre Église du Saint-Sépulcre Angers

Visite libre Église du Saint-Sépulcre Angers samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Église du Saint-Sépulcre Maine-et-Loire

Entrée et participation libres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Cette reproduction du Saint Sépulcre de Jérusalem date de 1935. Elle se compose d’une rotonde couronnée d’une coupole et entourée d’une galerie ou déambulatoire. L’ensemble a un diamètre de 24 mètres et à l’intérieur, la coupole s’élève à 22 mètres. Huit fenêtres éclairent la lanterne qui en constitue le sommet. L’intérieur est décoré de tableaux, de verres peints et d’un diorama à 360°.

Église du Saint-Sépulcre 49 rue de Ballée, 49000 Angers Angers 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire Le Saint-Sépulcre d’Angers est un mémorial de la ville d’Angers, dans le département de Maine-et-Loire, en France. C’est une réplique de la rotonde de la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem, avec en son centre, l’édicule, le tombeau de Jésus-Christ.

Réplique de l’édicule du tombeau de Jésus-Christ.

(c) appssa