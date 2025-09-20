Visite libre Église et galerie Saint-Antoine Loches

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’église et de la galerie Saint-Antoine avec l’exceptionnel triptyque du 15e siècle de Jean Poyer et les deux « Caravage de Philippe de Béthune ».

RDV : Eglise Saint-Antoine, Place Mazerolles

Gratuit / Tel : 02 47 59 48 21

Église et galerie Saint-Antoine Place de Mazerolle 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 59 48 21 http://www.ville-loches.fr Aménagée dans l’ancien couvent des Ursulines, l’église Saint-Antoine recèle de nombreux tableaux du XVIIe siècle, dont un tableau de Jean Boucher, ainsi qu’un orgue du début du XIXe siècle. Accolée à l’église, la Galerie Saint-Antoine présente le triptyque du XVe siècle de Jean Poyer et les deux « Caravage de Philippe de Béthune ».

Visite libre de l’Eglise et la Galerie Saint-Antoine

Service du Patrimoine – Ville de Loches