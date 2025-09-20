Visite libre Église Notre-Dame Louvilliers-lès-Perche

Visite libre 20 et 21 septembre Église Notre-Dame Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite libre de l’église selon les horaires d’ouverture.

Église Notre-Dame Le bourg, 28250 Louvilliers-lès-Perche Louvilliers-lès-Perche 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 80 11 http://www.senonches-tourisme.com Seule église du canton à relever du clergé séculier et entourée de son ancien cimetière. De forme très allongée, la nef présente des portes et fenêtres en plein cintre remaniées. La charpente est lambrissée en voûte avec des poutres décorées datant de 1769. Elle renferme des retables du XVIIe siècle ainsi qu’un banc d’œuvre en chêne massif de la même époque. La cloche du XVIe siècle est inscrite au titre des Monuments Historiques.

