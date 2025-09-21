Visite libre Église orthodoxe Notre-Dame-Joie-des-Affligés-et-Sainte-Geneviève Paris
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00
Visite libre et gratuite avec la participation d’un/e iconographe sur place.
Église orthodoxe Notre-Dame-Joie-des-Affligés-et-Sainte-Geneviève 4 rue Saint-Victor 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France 0698654849 https://ndjasg.fr/ La paroisse orthodoxe Notre-Dame-Joie-des-Affligés-et-Sainte-Geneviève a été fondée par des émigrés russes à Paris en 1936, sous la juridiction du Patriarcat de Moscou. Le choix du lieu s’explique par la volonté d’implanter à Paris une communauté orthodoxe francophone. métro Jussieu (7), Cardinal Lemoine ou Maubert-Mutualité (10)
