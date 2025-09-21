Visite libre Église Saint-Étienne Meslay-le-Vidame

Visite libre Dimanche 21 septembre, 14h00 Église Saint-Étienne Eure-et-Loir

Classée monument historique depuis 1967, l’église Saint-Etienne a été construite entre 1810 et 1816 par l’architecte Nicolas Jacques Antoine VESTIER. Son architecture très moderne, avec ses pilastres de formes pyramidales en pierre de taille et son clocher à l’arrière du temple, en font un bâtiment unique en son genre.

Les Journées du patrimoine permettront également aux curieux de découvrir les peintures et faux-bois intérieurs à l’église, réalisés en 1892 par Jules Brault.

Église Saint-Étienne 20 Rue du Château, 28360 Meslay-le-Vidame, France Meslay-le-Vidame 28360 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Édifice réalisé par un architecte « visionnaire », Nicolas Jacques Antoine Vestier, à l’emplacement d’un édifice antérieur. L’édifice est précédé par un péristyle soutenu par six pilastres de forme pyramidale qui soutiennent une large frise se poursuivant autour de l’église. Le devant du péristyle est surmonté d’un fronton contenant une archivolte. Derrière le chevet, la tour sert de clocher. L’église est, à l’extérieur, construite sur un plan rectangulaire. A l’intérieur, le chevet se termine par une partie circulaire voûtée en coupole. L’ornement de l’église est représenté par le mobilier, en harmonie avec la construction. Vers la fin du XIXe siècle, les surfaces intérieures furent revêtues d’une décalcomanie.

