Visite libre Église Saint-Germain Digny

Visite libre 20 et 21 septembre Église Saint-Germain Eure-et-Loir

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez découvrir les richesses et l’histoire de l’église sa tour clocher restaurée qui fêtera ses 500 ans en 2025.

Le samedi en soirée : à partir de 21h Spectacle son et lumière dans l’église.

Possibilité de faire un don par le biais de la Fondation du Patrimoine pour aider au financement de travaux de restauration de la tour clocher.

Église Saint-Germain Le bourg, 28250 Digny Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 80 11 http://www.digny.org L’église date du XVIe siècle ainsi que son imposant clocher. Le mobilier date du XVIIIe siècle.

Possession de l’abbaye de Saint-Martin de Séez, c’est une construction de dimension moyenne, d’origine romane. Elle était, autrefois un prieuré habité par les religieux de la Congrégation des Génovéfains (Confrérie de Sainte-Geneviève). Sur le contrefort sud-est, subsistent les vestiges d’un cadran solaire gravé sur une pierre de taille.

Visite libre de l’église Saint-Germain

© Mairie de Digny