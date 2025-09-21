Visite libre Église Saint-Laurent Charentilly

Visite libre Église Saint-Laurent Charentilly dimanche 21 septembre 2025.

Visite libre Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Laurent Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre

Église Saint-Laurent Place Andrée-Cousin, 37390 Charentilly Charentilly 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Cette église fut construite au XIIe et XIIIe siècles. La seconde grande période de construction eut lieu au lendemain de la guerre de cent ans, au XVe, XVIe siècles (modifications au niveau de la nef et du chœur, ouvertures de baies, réfection de toiture, charpentes, pignons). Les vitraux qui subsistent permettent une étude chronologique : verrière est du cœur, où sont réunis d’intéressants médaillons de provenances diverses (notamment XIIIe siècle), verrière sud-est de la nef (panneaux du début XVIe siècle), vitraux de la fin du XIXe siècle et début XXe siècle.

Visite libre

© Mairie de Charentilly