Visite libre Église Saint-Loup et jardin du Prieuré Herry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite de l’église et inauguration d’une plaque sur la tombe de Nicolas Céard dans l’ancien cimetière.

Église Saint-Loup et jardin du Prieuré Rue du Prieuré 18140 Herry Herry 18140 Cher Centre-Val de Loire 02 48 79 54 24 http://herry.fr L’église Saint-Loup d’Herry n’a conservé de ses parties primitives que le chœur carré du XIIIe siècle. Les deux chapelles latérales datent des XVe et XVIe siècles. Devant l’église s’élève une tour carrée qui formait autrefois un porche. Le »Jardin du Prieuré » est un don de M. L’abbé PIROT à la cure d’Herry en 1862 sous condition de la conservation à perpétuité de la tombe de M. Nicolas Céard, ingénieur des Ponts et Chaussées. Après les lois de séparation de l’Eglise et de l’Etat, le jardin est devenu propriété communale, mais la tombe de M. Céard est toujours là. sur la RD 920 entre SANCERRE et LA CHARITE SUR LOIRE

Bénédicte de Choulot