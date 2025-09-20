Visite libre Église Saint-Pierre Boissy-lès-Perche

Visite libre Église Saint-Pierre Boissy-lès-Perche samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre Eure-et-Loir

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre du lavoir, du jardin du presbytère et de l’église de Saint-Pierre.

Église Saint-Pierre Le Bourg, 28340 Boissy-lès-Perche Boissy-lès-Perche 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 68 59 http://www.perche-tourisme.fr L’église Saint-Pierre,est un robuste monument composé de grès, de silex et de grison. Son mobilier compte sans aucun doute parmi les plus riches du territoire fertois. Sa statuaire datant du XVIe siècle (pierre polychrome classée) est parfaitement conservée. On peut entre autres admirer Saint-Roch, Sainte-Barbe et Saint-Jacques. L’église fut remaniée à de nombreuses époques en effet une date sur le porche d’entrée nous indique 1770, le collatéral quant à lui datant du XVIe siècle (1556).

Lavoir restauré à visiter.

© Nadia desilles