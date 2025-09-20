Visite libre Église Saint-Saturnin Blois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Église du faubourg de Vienne, reconstruite au début du XVIe siècle grâce aux dons d’Anne de Bretagne. Elle possède un riche passé en lien avec l’histoire du château de Blois. Figurant parmi les plus anciennes paroisses de Blois, elle est le lieu d’un important pèlerinage à Notre-Dame des Aydes depuis le XVIe siècle où elle a vu passé Jeanne d’Arc, Anne de Bretagne, Catherine de Médicis, Henri III…

Église Saint-Saturnin 13 rue Munier, 41000 Blois Blois 41000 Vienne Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 78 12 16 http://www.bloisrivegauche.com Paroisse de l’ancien faubourg de Vienne, Saint-Saturnin est une très ancienne église de Blois. Vers 1500, la reine Anne de Bretagne contribue au chantier d’une nouvelle église dans le style gothique flamboyant : seuls les portails de la façade occidentale ainsi qu’une porte du bas-côté sud ont été construits. En 1528, la confrérie des Mariniers complète l’édifice par la chapelle Saint-Pierre, de style Renaissance. L’église est aussi célèbre pour son culte à Notre-Dame des Aydes, comme l’attestent les ex-votos dans le bas-côté nord.

