Visite libre Église Saint-Wandrille Bollezeele

Visite libre Église Saint-Wandrille Bollezeele samedi 20 septembre 2025.

Visite libre 20 et 21 septembre Église Saint-Wandrille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’église primitive du XIIème siècle dédiée à Saint Wandrille a sans cesse été transformée et agrandie aux XVème et XVIème siècle. Terminée, hormis la tour, en 1483, elle a été réparée en 1606, agrandie en 1879 – 1880, la flèche endommagée durant les années 40 fut restaurée en 1949.

Orgue et retables

Église Saint-Wandrille 1 Grand’Place – 59470 Bollezeele Bollezeele 59470 Nord Hauts-de-France 03 28 68 00 03 http://www.bollezeele.fr Période architecturale : XIVe – XIXe siècle. Église, 5 retables XVIIe et XVIIIe siècle dont 2 rénovés : « La Vierge » et « La Résurrection » Rue de l’Eglise (RD 928)

mairie de Bollezeele