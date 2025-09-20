Visite libre Église Sainte-Catherine Honfleur
Visite libre Église Sainte-Catherine Honfleur samedi 20 septembre 2025.
Visite libre Église Sainte-Catherine
Quai de la Planchette Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-30 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
Visite libre de l’église > samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite libre du Vieux Clocher > samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite flash de l’église avec accès aux orgues pour une démonstration > samedi à 16h15, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Honfleur .
Quai de la Planchette Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr
English : Visite libre Église Sainte-Catherine
On the occasion of the European Heritage Days
German : Visite libre Église Sainte-Catherine
Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes
Italiano :
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
Espanol :
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio
