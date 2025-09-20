Visite libre Église Sainte-Catherine Honfleur

Visite libre Église Sainte-Catherine

Quai de la Planchette Honfleur Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-30 18:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Visite libre de l’église > samedi et dimanche de 10h à 18h

Visite libre du Vieux Clocher > samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Visite flash de l’église avec accès aux orgues pour une démonstration > samedi à 16h15, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Honfleur .

Quai de la Planchette Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr

English : Visite libre Église Sainte-Catherine

On the occasion of the European Heritage Days

German : Visite libre Église Sainte-Catherine

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio

