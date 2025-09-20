Visite libre « Ensemble dialoguons » Banque de France de Guéret Guéret
Visite libre « Ensemble dialoguons » Banque de France de Guéret Guéret samedi 20 septembre 2025.
Visite libre « Ensemble dialoguons » Samedi 20 septembre, 09h00 Banque de France de Guéret Creuse
Entrée gratuite toutes les heures de 9h00 à 16h00.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
La Banque de France vous ouvre ses portes
Le 20 septembre, la Banque de France ouvre exceptionnellement ses portes !
Nous souhaitons faire découvrir au public nos missions, ainsi que notre patrimoine physique et culturel.
Au programme :
- Une initiation à la détection des faux billets : apprenez à reconnaître un vrai billet d’un faux.
- Des ateliers thématiques pour comprendre nos actions passées et actuelles, illustrés par des objets d’époque.
- Une grande fresque à colorier, pour petits et grands !
Venez explorer l’envers du décor d’une institution au cœur de la vie économique française.
Banque de France de Guéret 1 Rue Martinet, 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0603709504 La Banque de France ouvre ses portes pour se faire connaitre au travers d’atelier sur le billet de banque, de jeux créés pour l’EDUCFI, d’une fresque à colorier Nous sommes situés derrière la mairie de Guéret, place Bonnyaud, vous pouvez vous garer facilement sur les parkings alentours
© Banque de France