Visite libre et accompagnée de l’église orthodoxe de Chalon-sur-Saône Chapelle orthodoxe de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Visite libre et accompagnée de l’église orthodoxe de Chalon-sur-Saône 20 et 21 septembre Chapelle orthodoxe de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire et le site de l’église orthodoxe de Chalon-sur-Saône, située dans un immeuble d’habitation. Deux pièces sont réservées au culte orthodoxe et décorées selon le rite propre à cette religion.

Chapelle orthodoxe de Chalon-sur-Saône 22 rempart Saint-Vincent, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 93 15 98 http://www.chalon.fr

© Église orthodoxe, Chalon-sur-Saône