Visite libre et commentée du château de Serrigny Château de Serrigny Serrigny

Visite libre et commentée du château de Serrigny 20 et 21 septembre Château de Serrigny Yonne

Accès libre

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les extérieurs de ce château du XVIIe siècle et son parc à l’abandon depuis plus de 50 ans (aucune visite intérieure n’est prévue en raison de travaux).

Benoist Questiaux, artisan (taille de pierre et maçonnerie traditionnelle), proposera un atelier de taille de pierre. L’entreprise Roy interviendra pour partager son savoir-faire et revenir sur les étapes clés du chantier mené au château, comprenant la rénovation complète des tours, du corps central, de la couverture charpente et du planché.

Des visites commentées sont prévues samedi 20 et dimache 21 septembre à 10h et 15h.

Château de Serrigny 1 place du Château, 89700 Serrigny Serrigny 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

