Visite libre et commentée du Kimméridgien Le Kimméridgien Chablis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez vivre une expérience unique au cœur de Chablis à la découverte du site polyculturel Le Kimmérigien, où une dizaine d’artistes et artisans passionnés vous accueillent : peintres, calligraphes, sculpteur sur bois, dessinatrice, photographe, créateur de tableaux topographiques en relief, etc; Chacun vous fera découvrir son art et son savoir-faire.

Prolongez la découverte avec des visites géologiques captivantes autour du Kimméridgien afin d’explorer les secrets des sols qui font la richesse et la renommée du terroir de Chablis.

Le Kimméridgien 7 rue de la Paix, 89800 Chablis Chablis 89800 Milly Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)7 43 47 53 95

Journées européennes du patrimoine 2025

© Le Kimméridgien