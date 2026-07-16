Visite libre et exposition à l’église Notre-Dame de Blécourt, Église Notre-Dame, Blécourt

Informations pratiques

Visite libre et exposition à l’église Notre-Dame de Blécourt 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Poussez les portes d’une église édifiée il y a 750 ans. Située autrefois sur le chemin de Jean de Joinville en route pour la croisade, cette « cathédrale des champs » est un point de passage aujourd’hui des pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle. Cette année, elle accueille, d’ailleurs, une exposition sur le chemin de Saint-Jacques (derniers jours les 19 et 20 septembre !).

Accès libre, brochure de visite sur place.

Église Notre-Dame 1 rue Notre-Dame, 52300 Blécourt, France Blécourt 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 09 46 On connaît l’architecture gothique surtout grâce à l’existence et la préservation de grandes et célèbres cathédrales comme celle de Reims en Champagne, mais il existe des églises beaucoup moins fréquentées comme celle de Blécourt qui en sont les témoins également.

L’église de Blécourt a été construite au XIIIème siècle et fut longtemps un lieu de pèlerinage à la Vierge et attire encore des fidèles en septembre. Des rois de France et Jeanne d’Arc s’y sont recueillis. Le bâtiment est construit en forme de croix latine.

L’intérieur de grande dimension (78 m de long, 36m de large, 16m de haut sous la voûte) comporte une grande nef, 4 travées et 4 étages. Les visiteurs seront séduits par la clarté de la pierre blanche, la pureté des lignes, l’harmonie des proportions. On remarquera aussi la qualité du travail de la sculpture sur les chapiteaux, la chaire de vérité, une statue de la Vierge à l’enfant datée du XIVème et des vitraux du XIXème siècle représentant la vie du Christ et des épisodes de la vie locale.

Poussez les portes d’une église édifiée il y a 750 ans. Située autrefois sur le chemin de Jean de Joinville en route pour la croisade, cette « cathédrale des champs » est un point de passage des vers…

©Association des amis de Notre-Dame de Blécourt