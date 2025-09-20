Visite libre et exposition au temple protestant de Desvres Temple protestant de Desvres Desvres

Visite libre et exposition au temple protestant de Desvres 20 et 21 septembre Temple protestant de Desvres Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Journées du Patrimoine 2025 – Visite libre et conférence au temple protestant de Desvres

Les portes du temple de Desvres seront ouvertes aux visiteurs les 20 et 21 septembre pour les Journées du Patrimoine.

Des objets de culte, robes pastorales, photos d’époques et affiches vous présenterons l’histoire du protestantisme dans la ville.

Le dimanche à 10h30, M. Eric Deheunynck, professeur d’histoire et auteur mènera une conférence sur le thème « Gueux et huguenots, une histoire connectée ».

Cette conférence sera suivie d’un repas partagé ouvert à tous.

Venez nombreux !

Temple protestant de Desvres 63 rue Jean Jaurès Desvres Desvres 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France 07 81 89 54 12 https://www.eglise-protestante-unie.fr/boulogne-sur-mer-berck-desvres-p40241 https://www.facebook.com/epuf.BBD Temple protestant de l'Eglise Protestante Unie de France, construit par la mission anglicane au début du XXe siècle

EPUdF Pays Boulonnais