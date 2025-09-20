Visite libre et exposition Eglise Saint-Barthélemy Le Mesnil-Thomas

Visite libre et exposition Eglise Saint-Barthélemy Le Mesnil-Thomas samedi 20 septembre 2025.

Visite libre et exposition 20 et 21 septembre Eglise Saint-Barthélemy Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Il sera présenté une exposition sur l’histoire du Mesnil-Thomas par l’amicale (documents, cartes postales, diaporama). Mise en valeur des tableaux, statues et vitraux de l’église par éclairage.

Eglise Saint-Barthélemy Route de Jaudrais 28250 Le Mesnil-Thomas Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237378011 http://www.perche-tourisme.fr/

mairie mesnil thomas