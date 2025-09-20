Visite libre et expositions sur l’histoire de la chapelle Saint-Christophe et de l’église Notre-Dame de l’Assomption Chapelle Saint-Christophe Rougon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez en exclusivité la chapelle Saint-Christophe et l’église Notre-Dame de l’Assomption, habituellement fermées au public.

Profitez d’une visite libre pour explorer ces deux édifices chargés d’histoire, accompagnée d’expositions spécialement conçues pour vous plonger dans leur riche passé.

Rdv : Chapelle Saint-Christophe et Église Notre-Dame de l’Assomption

Ne manquez pas cette occasion rare d’ouvrir les portes de ces lieux uniques, ouverts uniquement lors d’événements exceptionnels

Infos : 04 92 83 76 89 / lapaludsurverdon@verdontourisme.com

mairie.rougon@gmail.com

nathaliebacquartmairierougon@gmail.com

Chapelle Saint-Christophe 04120 Rougon Rougon 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:lapaludsurverdon@verdontourisme.com »}, {« link »: « mailto:mairie.rougon@gmail.com »}, {« link »: « mailto:nathaliebacquartmairierougon@gmail.com »}]

Mathieu Simoulin Verdon Pictures