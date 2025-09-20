Visite libre et gratuite de la Maison du Patrimoine Sourdin Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Visite libre et gratuite de la Maison du Patrimoine Sourdin Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 20 septembre 2025.

Visite libre et gratuite de la Maison du Patrimoine Sourdin

Villedieu-les-Poêles 35 place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Au cœur de Villedieu-les-Poêles, la Maison du Patrimoine Sourdin est un centre d’interprétation de l’histoire de la cité sourdine, situé dans une ancienne salle de cinéma rénovée, à l’architecture remarquable. Six espaces scénographiés et interactifs présentent le riche patrimoine architectural et culturel de la ville à travers de très belles collections muséographiques. L’exposition temporaire « Du beau pour du bon le cuivre culinaire de Villedieu » est également visible gratuitement. .

Villedieu-les-Poêles 35 place du Presbytère Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 24 11 mps@cnvilledieu.fr

English : Visite libre et gratuite de la Maison du Patrimoine Sourdin

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite libre et gratuite de la Maison du Patrimoine Sourdin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Villedieu-les-Poêles