Visite libre et gratuite de l’écomusée. Ecomusée des monts du Forez Usson-en-Forez

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Depuis sa création, l’écomusée valorise un patrimoine exceptionnel illustrant les traditions et les savoir-faire du Haut Forez et l’Auvergne. Au cœur d’une muséographie contemporaine, le musée présente 1500 m² d’expositions permanentes et temporaires :

Une ferme au début du 20e s.- le regard découpé, une journée ordinaire en 1923 – l’Eglise catholique en haut-forez. – Icidmago, Usson en forez et le haut forez gallo romain. – Cluny, Chantilly, Blonde …, les dentellières. – Le trésor des contes, le patrimoine oral. – Le grenier du musée. – Les paillons de seigle, une production régionale oublié. – L’industrie aussi ! – L’atelier du charron. – Le jardin de curé (jardin remarquable). – La tour-belvédère.

En 2025 : exposition temporaire Estive, des vachères, un berger.

Visite libre et gratuite de l’Ecomusée et du jardin de curé de 14h à 18h.

Ecomusée des monts du Forez Quartier Saint-Joseph 42550 Usson-en-Forez Usson-en-Forez 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 50 68 87 https://www.ecomusee-usson-en-forez.fr/ https://www.facebook.com/ecomuseedesmontsduforez/

des fonds sonores restituent l’ambiance des fermes d’autrefois,des vitrines accessibles à tous dévoilent les jouets d’antan que les enfants comparent aux leurs, l’église catholique s’expose dans une ambiance sonore propice à la découverte…allez à la découverte du village à l’époque gallo-romaine, prenez place sur les sièges en paille de seigle et imitez le travail des dentellières ? Retrouvez l’atmosphère sonore et olfactive de l’atelier du charron, écoutez les contes d’Henri Pourrat dans un décor intime et chaleureux rappelant les veillées d’autrefois, partagez un moment d’évasion dans le jardin de curé en éveillant vos sens et vos connaissances, explorez le grenier avec une lampe de poche et retombez en enfance… autant de thèmes qui favorisent des échanges entre générations…

Profitez de la gratuité sur ces deux journées.

