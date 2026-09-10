Visite libre et gratuite de l’ensemble musée / jardin remarquable, Ecomusée des monts du Forez, Usson-en-Forez

Informations pratiques

Visite libre et gratuite de l’ensemble musée / jardin remarquable 19 et 20 septembre Ecomusée des monts du Forez Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre et gratuite de l’Ecomusée et du jardin de curé de 14h à 18h.

Depuis sa création, l’écomusée valorise un patrimoine exceptionnel illustrant les traditions et les savoir-faire du Haut Forez et l’Auvergne. Au cœur d’une muséographie contemporaine, le musée présente 1500 m² d’expositions permanentes et temporaires :

Une ferme au début du 20e s.- le regard découpé, une journée ordinaire en 1923 – l’Eglise catholique en haut-forez. – Icidmago, Usson en forez et le haut forez gallo romain. – Cluny, Chantilly, Blonde …, les dentellières. – Le trésor des contes, le patrimoine oral. – Le grenier du musée. – Les paillons de seigle, une production régionale oublié. – L’industrie aussi ! – L’atelier du charron. – Le jardin de curé (jardin remarquable). – La tour-belvédère.

En 2026 : exposition temporaire : RENAISSANCE DE LA CRÉATION STÉPHANOISE 1945-1975

Cette exposition entend dresser le bilan, à travers les œuvres d’une vingtaine d’artistes, de ce qu’a été la création plastique à Saint-Etienne pendant ce que l’on appelle aujourd’hui « les trente glorieuses ». Victime de la guerre, longtemps réprimée dans son besoin d’expression, la jeunesse artistique stéphanoise rassemblée au sein du groupe de l’Atelier (Art et Boheme) incarne l’espoir de renouveau porté par l’euphorie de la Libération. Ses activités, qui concernent tous les aspects de la création artistique, seront fondées sur le partage, la mixité, la fete et une forme demise en commun des pratiques artistiques. L’essor économique des années 60 favorisera le développement à Saint-Etienne d’un milieu artistique propice à la création. Artias, Girodon, Didi, Lell Boehm … forment le socle d’une solide « école » stéphanoise de peinture incarnant l’éventail des tendances ayant marqué l’époque : de la figuration allusive et expressionniste, au paysagisme abstrait et à l’abstraction géométrique… A la charnière des années 70 la scène stéphanoise va s’étoffer de nouveaux talents (Pinoncelli, Bussiere, Pécoud, Ollagnon, Poyet …) qui, continuant un travail de peinture, le feront en rupture avec l’art humaniste et expressionniste de la génération précédente. Malgré des regroupements circonstanciels, ils ne formeront jamais un groupe, chacun s’attachant à cultiver sa singularité. Pour beaucoup d’artistes, les années 70 correspondent aussi à une période de contestation intense les portant à mettre en question le bien-fondé de l’activité artistique. Renonçant à la peinture, des artistes comme Pinoncelli et ORLAN vont initier une série d’actions ou de « happenings » parfois violents ou scandaleux visant à rendre le spectateur conscient de l’aliénation que lui impose un ordre social qu’ils contestent.

Ecomusée des monts du Forez Quartier Saint-Joseph 42550 Usson-en-Forez Usson-en-Forez 42550 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 50 68 87 https://www.ecomusee-usson-en-forez.fr/ https://www.facebook.com/ecomuseedesmontsduforez/ Au coeur d’une muséographie contemporaine, le musée présente 2500 m2 d’exposition permanentes et temporaires :

des fonds sonores restituent l’ambiance des fermes d’autrefois,des vitrines accessibles à tous dévoilent les jouets d’antan que les enfants comparent aux leurs, l’église catholique s’expose dans une ambiance sonore propice à la découverte…allez à la découverte du village à l’époque gallo-romaine, prenez place sur les sièges en paille de seigle et imitez le travail des dentellières ? Retrouvez l’atmosphère sonore et olfactive de l’atelier du charron, écoutez les contes d’Henri Pourrat dans un décor intime et chaleureux rappelant les veillées d’autrefois, partagez un moment d’évasion dans le jardin de curé en éveillant vos sens et vos connaissances, explorez le grenier avec une lampe de poche et retombez en enfance… autant de thèmes qui favorisent des échanges entre générations…

Visite libre et gratuite de l’Ecomusée et du jardin de curé de 14h à 18h.

©Ecomuséedesmontsduforezjardindecuré