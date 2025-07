Visite libre et gratuite du Château Château de Sceaux, musée départemental Sceaux

Visite libre et gratuite du Château 20 et 21 septembre Château de Sceaux, musée départemental Hauts-de-Seine

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Découvrez l’élégance intemporelle du Domaine de Sceaux, parc et musée départementaux !

Le Château présente des collections évoquant l’histoire du site et l’art de vivre à la française, de Louis XIV à Napoléon III : peintures, sculptures, pièces de mobilier, dessins, estampes, manuscrits, livres et céramiques…

Profitez de votre visite pour découvrir le pavillon de l’Aurore, qui renferme une vaste peinture allégorique composée par Charles Le Brun en 1672.

Dans les salles, des médiateurs vous présenteront les chefs-d’œuvre du musée et répondront à toutes vos questions !

Château de Sceaux, musée départemental Domaine départemental de Sceaux 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/ Situé au cœur de l'ancien domaine de Jean-Baptiste Colbert, ministre des Finances sous Louis XIV, le Château de Sceaux, musée départemental, bénéficie d'un cadre d'exception. Construit sous le Second Empire en lieu et place de celui de Colbert, il abrite les collections permanentes du musée. Il est dédié à l'histoire de ses propriétaires et du Domaine de Sceaux. Précieux témoignages du Grand Siècle, les dépendances du Château – le pavillon de l'Aurore, orné d'une coupole peinte par Charles Le Brun, et l'Orangerie, édifiée par Jules Hardouin-Mansart -, s'inscrivent dans un parc de plus de 180 hectares tracé par André Le Nôtre. Les Anciennes Écuries, récemment réhabilitées, accueillent une boutique, un atelier pédagogique et, généralement, les expositions temporaires. Voiture et vélo : 20 min de la porte d'Orléans, RD920 (ex RN20), parking sur l'esplanade. Bus : lignes 192, 197, arrêt parc de Sceaux. RER B : stations Bourg-la-Reine, Sceaux ou Parc de Sceaux.

Visite libre

© CD92 – Willy Labre