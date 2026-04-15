Visite libre et gratuite du Musée de la Citadelle de Bourg – Souterrains et Calèches. Musée de la Voiture à Cheval (MdF) et randonnée, Musée de la Citadelle de Bourg – Souterrains et Calèches, Le Tourne

Visite libre et gratuite du Musée de la Citadelle de Bourg – Souterrains et Calèches. Musée de la Voiture à Cheval (MdF) et randonnée Samedi 23 mai, 10h00, 14h00 Musée de la Citadelle de Bourg – Souterrains et Calèches Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Nuit Européenne des Musées 2026

Journée en deux temps !

– Visite libre et gratuite du Musée de la Citadelle de BOURG – Souterrains et Calèches.

De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Partez à la découverte de la collection de voitures hippomobiles du 19e siècle mais aussi de l’histoire de la citadelle de BOURG et de son dernier vestige le souterrain cavalier du 16e siècle. Pour cette occasion, il n’y aura pas les visites guidées habituelles, un document explicatif vous sera remis, ce qui ne nous empêchera pas de répondre à vos questions.

– À partir de 18h00

Rendez-vous en bas de la falaise au niveau du terrain de camping pour une déambulation de 2 km à pied qui nous mènera du 20e siècle au milieu du 11e, d’une cuve à pétrole souterraine de la Seconde Guerre Mondiale à la Crypte de la Libarde, une sorte de remontée dans le temps pour laquelle il vous faudra vous munir de votre pique-nique, d’une lampe de poche par personne si possible, de chaussures confortables.

2 km à nouveau et, en musique grâce à l’école de musique de Saint André de Cubzac, vous aurez la possibilité de visiter le musée à la lampe torche, une autre façon de voir les choses…

Pas de passeport demandé, mais une réservation nous sera nécessaire afin de nous organiser au niveau de la sécurité.

Musée de la Citadelle de Bourg – Souterrains et Calèches Place d’Armes 33710 BOURG Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57682357 Nuit Européenne des Musées 2026

Journée en deux temps !

– Visite libre et gratuite du Musée de la Citadelle de BOURG – Souterrains et Calèches.

De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Partez à la découverte de la collection de voitures hippomobiles du 19e siècle mais aussi de l’histoire de la citadelle de BOURG et de son dernier vestige le souterrain cavalier du 16e siècle. Pour cette occasion, il n’y aura pas les visites guidées habituelles, un document explicatif vous sera remis, ce qui ne nous empêchera pas de répondre à vos questions.

– À partir de 18h00

Rendez-vous en bas de la falaise au niveau du terrain de camping pour une déambulation de 2 km à pied qui nous mènera du 20e siècle au milieu du 11e, d’une cuve à pétrole souterraine de la Seconde Guerre Mondiale à la Crypte de la Libarde, une sorte de remontée dans le temps pour laquelle il vous faudra vous munir de votre pique-nique, d’une lampe de poche par personne si possible, de chaussures confortables.

2 km à nouveau et, en musique grâce à l’école de musique de Saint André de Cubzac, vous aurez la possibilité de visiter le musée à la lampe torche, une autre façon de voir les choses…

Pas de passeport demandé, mais une réservation nous sera nécessaire afin de nous organiser au niveau de la sécurité. Parkings de la ville

Nuit Européenne des Musées 2026

©PhPM