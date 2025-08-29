Visite libre et gratuite du parc du château d’Audrieu Audrieu
Visite libre et gratuite du parc du château d’Audrieu Audrieu jeudi 1 janvier 2026.
Visite libre et gratuite du parc du château d’Audrieu
Impasse des Écureuils Audrieu Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-01 10:00:00
fin : 2026-03-31 17:30:00
Date(s) :
2026-01-01
Visite libre et gratuite du parc du château durant l’hiver
Le château d’Audrieu, belle architecture classique du début du XVIIIe siècle, ouvre gratuitement son parc à la visite, de janvier à mars. .
Impasse des Écureuils Audrieu 14250 Calvados Normandie gm@chateaudaudrieu.com
English : Visite libre et gratuite du parc du château d’Audrieu
Free admission to the château grounds in winter
German : Visite libre et gratuite du parc du château d’Audrieu
Freie und kostenlose Besichtigung des Schlossparks während des Winters
Italiano :
Ingresso gratuito al parco del castello in inverno
Espanol :
Entrada gratuita al recinto del castillo en invierno
L’événement Visite libre et gratuite du parc du château d’Audrieu Audrieu a été mis à jour le 2025-08-29 par Conseil Départemental du Calvados