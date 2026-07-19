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Visite libre et guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle Coutances

jeudi 20 août 2026 · Coutances

Visite libre et guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle Coutances

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Rue de la Roquelle
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Visite libre et guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle

Rue de la Roquelle Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Visite libre (14h30-17h) et guidée (15h) de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle à Coutances.   .

Rue de la Roquelle Coutances 50200 Manche Normandie   amisroquelle@gmail.com

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English : Visite libre et guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle

L’événement Visite libre et guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle Coutances a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme

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