Visite libre et guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle Coutances
jeudi 20 août 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Visite libre et guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle
Rue de la Roquelle Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Visite libre (14h30-17h) et guidée (15h) de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle à Coutances. .
Rue de la Roquelle Coutances 50200 Manche Normandie amisroquelle@gmail.com
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English : Visite libre et guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle
L’événement Visite libre et guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle Coutances a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme
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