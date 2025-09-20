Visite libre et guidée de la forteresse médiévale de Tiffauges Château de Tiffauges Tiffauges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Département de la Vendée vous invite à découvrir le château de Tiffauges et son étonnant conservatoire de machines de guerre médiévales. Accroché à un éperon rocheux, surun site exceptionnel au confluent de la Sèvre Nantaise, le château est un exemple type d’architecture militaire médiévale.

02 51 67 60 00

http://nossites.vendee.fr

Le Département de la Vendée vous invite à découvrir le Château de Tiffauges et son étonnant conservatoire de machines de guerre médiévales. Accroché à un éperon rocheux, sur un site exceptionnel au confluent de la Sèvre nantaise, le Château est un exemple type d'architecture militaire médiévale.

© B. GENDRON