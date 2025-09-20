Visite libre et guidée de la Maison Verte Ancienne villa Dubois, exposition Roubaix

Visite libre et guidée de la Maison Verte Ancienne villa Dubois, exposition Roubaix samedi 20 septembre 2025.

Visite libre et guidée de la Maison Verte Ancienne villa Dubois, exposition

28 rue du Maréchal Foch – Roubaix Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Construite en 1893, la Maison Verte est une œuvre singulière signée par l’architecte Auguste-Georges Dubois, avec la complicité du sculpteur André Laoust et du céramiste Emile Muller. Son élégante façade ornée de grès vert émaillé fait d’elle un exemple rare d’architecture éclectique. Inscrite au titre des Monuments historiques, elle accueille aujourd’hui l’atelier de l’artiste Hugo Laruelle.

* **Visite libre**

* **Visite patrimoniale** toutes les 40 minutes

* **Exposition** _Tondi, paysages de fleurs_ par Hugo Laruelle .

28 rue du Maréchal Foch – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 83 15 91 92

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite libre et guidée de la Maison Verte Ancienne villa Dubois, exposition Roubaix a été mis à jour le 2025-08-30 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme