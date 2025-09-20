Visite libre et guidée de la Maison Verte – Ancienne villa Dubois, exposition Villa Dubois « La Maison Verte » Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Construite en 1893, la Maison Verte est une œuvre singulière signée par l’architecte Auguste-Georges Dubois, avec la complicité du sculpteur André Laoust et du céramiste Emile Muller. Son élégante façade ornée de grès vert émaillé fait d’elle un exemple rare d’architecture éclectique. Inscrite au titre des Monuments historiques, elle accueille aujourd’hui l’atelier de l’artiste Hugo Laruelle.

Visite libre

Visite patrimoniale toutes les 40 minutes

toutes les 40 minutes Exposition Tondi, paysages de fleurs par Hugo Laruelle

Villa Dubois « La Maison Verte » 28 rue du Maréchal Foch – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 06 83 15 91 92 http://hugolaruelle.fr/ https://www.facebook.com/hugolaruelle/ La Maison verte est l’œuvre de l’architecte Auguste Georges Dubois, datée en façade de 1893, elle se caractérise par son style éclectique et sa façade de briques vertes émaillées ainsi que ses cariatydes ailées soutenant la corniche. C’est dans La Maison Verte que Hugo Laruelle a choisi d’établir son atelier de peintre.

La Maison Verte © S. Candelier