Visite libre et guidée de l’abbaye de Nieul sur l’Autise Abbaye (ancienne) Rives-d’Autise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Nichée au coeur d’un village de caractère, le Département de la Vendée vous invite à découvrir l’abbaye Saint-Vincent de Nieul sur l’Autise, l’un des rares ensembles monastiques complets du Bas-Poitou.

Parfait exemple de la rigueur de la vie monastique de l’époque, le cloître du XIIe siècle est aujoud’hui le seul cloître roman entièrement conservé dans l’ouest de la France.

02 51 53 66 66

http://nossites.vendee.fr

Abbaye (ancienne) 18 Rue des Maleons, 85240 Rives-d’Autise, France Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire [{« link »: « http://nossites.vendee.fr »}] Cloître : XIIe siècle

Découverte de l’abbaye de Nieul sur l’Autise

© D. FUGERE