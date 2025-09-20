Visite libre et guidée de l’église Saint Martin eglise saint martin Thorigné-d’Anjou

Accès libre

Visite guidée le samedi et le dimanche entre 10h à 12h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Église romane nichée au cœur du village de charme de Thorigné-d’Anjou et élevée aux 11e et 13e siècles.

Église ouverte et accueillante

eglise saint martin rue du Ponceau, 49220 thorigne d’anjou Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://thorignedanjou.fr/lieux-incontournables/ L’église Saint-Martin est l’une des plus anciennes église de la région. Plusieurs campagnes de travaux se sont succédées aux 11e, 12e, 16e et 18e siècles. Le chœur est couvert d’une belle voûte de style gothique Plantagenêt. Il est habillé d’un grand retable incurvé datant – pour sa partie centrale – de 1769 et représentant la Résurrection du Christ. Il est la réplique d’une toile peinte en 1702 par Antoine Coypel, à la demande du Grand dauphin (futur Louis XV) pour la chapelle du Château de Meudon. parking à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

@mairiethorignedanjou