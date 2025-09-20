Visite libre et guidée du château de Vogüé Château de Vogüé Vogüé

Visite libre et guidée du château de Vogüé 20 et 21 septembre Château de Vogüé Ardèche

1.50 € pour les adultes / gratuit pour les moins de 18 ans

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite guidée du château

Le château de Vogüé vous propose de découvrir l’histoire du château (de ses murs) et celle de la famille de Vogüé pour une plongée de la fin du XIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. Nous partagerons alors avec vous notre goût pour le patrimoine, ce bien commun qui a su être préservé jusqu’à nous. Des visites guidées vous seront régulièrement proposées, régulées en fonction de la fréquentation du site.

Château de Vogüé 2, impasse des marronniers 07200 Vogüé, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Vogüé 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 37 01 95 http://www.chateaudevogue.net http://www.facebook.com/chateaudevogue

