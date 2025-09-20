Visite libre et inédite de l’église de Saint-Vincent ! Église Saint-Vincent Varen

Visite libre et inédite de l’église de Saint-Vincent ! Église Saint-Vincent Varen samedi 20 septembre 2025.

Visite libre et inédite de l’église de Saint-Vincent ! 20 et 21 septembre Église Saint-Vincent Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre de l’église Saint-Vincent

L’église de Saint-Vincent abrite de remarquables peintures murales du XVIIᵉ siècle.

Vous pourrez également y découvrir son histoire ainsi que son chemin de croix récemment restauré, témoignage émouvant de la dévotion populaire.

Église Saint-Vincent Varen, 82330 Varen, France Varen 82330 Tarn-et-Garonne Occitanie Le prieuré bénédictin de Varen, mentionné dans un acte de 972, ne fut que tardivement rattaché à l’abbaye d’Aurillac. L’église fut reconstruite par les moines à la fin du XIe siècle.

L’église de Saint-Vincent possède des peintures murales du XVIIe siècle.

© Commune de Varen