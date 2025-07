Visite libre et insolite du Fort de Schoenenbourg Hunspach

Visite libre et insolite du Fort de Schoenenbourg Hunspach samedi 20 septembre 2025.

Visite libre et insolite du Fort de Schoenenbourg

Route du Commandant Martial Reynier Hunspach Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20 2025-09-21

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Venez (re)découvrir le plus grand ouvrage ouvert et visitable de la Ligne Maginot en Alsace. Visite insolite samedi en soirée à 18h30 (sous réservation)

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir le Fort de Schœnenbourg, plus grand fort visitable d’Alsace. Avec ses 3 kilomètres de galeries internes à 30 mètres sous terre, sa superficie de plus de 15000 mètres carrés et son équipement d’origine, il offre un retour dans le passé sans précédent. Fort le plus bombardé en France durant la campagne de 1939-1940, il a su faire face à ses adversaires, défendre ses positions avec courage et vaillance et demeurer invaincu.

Plongez dans le quotidien des soldats de la Ligne Maginot et découvrez cette vie souterraine des débuts de la deuxième guerre mondiale en Alsace. Vous retrouverez également une visite insolite du fort à 18h30. .

Route du Commandant Martial Reynier Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 96 19 infos@lignemaginot.com

English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Come and (re)discover the largest open structure of the Maginot Line in Alsace. Unusual visit Saturday evening at 6.30pm (booking required)

German :

[EUROPÄISCHE KULTURPFLEGE-TAGE] Entdecken Sie das größte offene und besuchbare Werk der Maginot-Linie im Elsass (wieder). Ungewöhnliche Besichtigung am Samstagabend um 18.30 Uhr (mit Reservierung)

Italiano :

[Venite a (ri)scoprire la più grande struttura aperta della Linea Maginot in Alsazia. Visita insolita sabato sera alle 18.30 (su prenotazione)

Espanol :

[JORNADAS DEL PATRIMONIO EUROPEO] Venga a (re)descubrir la mayor estructura abierta de la Línea Maginot en Alsacia. Visita insólita el sábado por la tarde a las 18:30 h (previa reserva)

