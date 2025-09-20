Visite libre et jeu découverte Cité de la musique Paris

Visite libre et jeu découverte Cité de la musique Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite libre et jeu découverte 20 et 21 septembre Cité de la musique Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre : Musée national riche d’une collection de près de 9 000 instruments et œuvres d’art, le Musée de la musique s’inscrit pleinement dans le quotidien de la Philharmonie de Paris. Il conserve l’un des ensembles d’instruments les plus importants au monde, tant du point de vue de la rareté que de la diversité des objets.

Le nouveau parcours du Musée, achevé en mai 2025, déploie une vaste histoire de la musique dans le monde, de la fin du XVIe siècle à nos jours. La collection illustre la « modernité » musicale explorée en Europe, depuis la Renaissance jusqu’aux expériences contemporaines et électroniques. Elle souligne en regard la richesse et la vitalité des cultures musicales d’Asie, d’Afrique, d’Océanie et des Amériques.

Jeu découverte : A l’aide de devinettes, retrouvez dans la collection des instruments fabriqués dans des matériaux étonnants.

Cité de la musique 221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, France Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France 0144844484 https://www.orchestredechambredeparis.com L’ensemble de la Cité de la musique s’organise en deux ailes, situées de part et d’autre de la Grande Halle de La Villette, le long de l’avenue Jean-Jaurès, à l’extrémité sud du parc. Le premier geste de Christian de Portzamparc est de dissocier le programme, de scinder les espaces et ainsi refuser l’édifice unique et la symétrie autour de la place de la Fontaine aux Lions. Il juge alors que cela aurait focalisé la dynamique visuelle sur la halle centrale. L’idée est donc de séparer les lieux d’étude, des espaces dédiés au public. Dès la phase du concours, l’architecte organise son projet autour de deux pôles, conçus comme deux quartiers autonomes, créant ainsi un encadrement monumental pour l’entrée du site. L’aile ouest, construite sur un terrain de forme rectangulaire de 40 000 m2, abrite le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP). Ce lieu dédié à l’enseignement accueille trois amphithéâtres, sept plateaux d’orchestre, une médiathèque, cent studios de travail, soixante-dix salles d’enseignement, trois salles publiques, une salle d’électroacoustique, des bureaux, des logements pour les étudiants et un restaurant. Le bâtiment se caractérise par sa façade monumentale, élevée le long de l’avenue Jean- Jaurès, incurvée et blanche aux quatre plots intermédiaires se reflétant dans un plan d’eau. Le tout est couronné d’une large corniche inclinée qui apparaît comme une vague et contraste avec les volumes imbriqués et les lignes géométriques des différents espaces. L’édifice accorde une large place à la lumière et aux jeux de transparence. À l’intérieur du quadrilatère délimité par des façades au traitement différencié, il positionne des « objets trouvés » : un cône, un cube, une vague, une loggia, une ruelle, un patio et un jardin, qui construisent une urbanité alternative. L’aile orientale de la Cité de la musique, est quant à elle occupée par une grande salle de concert de 800 à 1 200 places, trois studios de répétitions, un amphithéâtre doté d’un orgue baroque, le musée de la Musique (7 000 instruments et objets d’art), des bureaux administratifs, ainsi que de nombreux autres espaces dédiés à la pratique et à l’étude de l’art musical. Formant un vaste îlot triangulaire éclaté, le bâtiment est traversé par une galerie en spirale, « la Rue musicale », qui entoure la grande salle de concert située en son centre, elle-même de forme elliptique. L’édifice se caractérise par sa fragmentation en éléments autonomes et dissymétriques et ses volumétries sculpturales. Métro

Ligne 5 : station Porte de Pantin

Tramway

T3b : station Porte de Pantin

Bus

Ligne 75 : Panthéon – Porte de Pantin

Ligne 151 : Bondy-Jouhaux-Blum – Porte de Pantin

RER

Ligne E : station Pantin, puis bus 151

Visite libre, JP jeu-découverte

Vitrine Polyphonie – Musée de la musique ©Julie Toupance – Philharmonie de Paris