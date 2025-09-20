Visite libre et médiations à la carte Palais Archiépiscopal – Maison des musées Bourges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre ou accompagnée de la Maison des Musées et de l’exposition temporaire « Bourges, centre de l’Europe, voyage au coeur des collections des musées de Bourges »

Palais Archiépiscopal – Maison des musées Place Étienne-Dolet 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 82 45 http://www.ville-bourges.fr/musees Ancien palais archiépiscopal, construit par l’architecte parisien Pierre Bullet pour l’archevêque, fin du XVIIe siècle, est resté inachevé.

Après la construction en 1992 de l’actuelle mairie, cet édifice abrite toujours des services municipaux, les salons de l’hôtel de ville et la salle des mariages récemment restaurés, la salle du Conseil Municipal, et la Maison des Musées.

la Maison des Musées, lieu hybride proposant des expositions temporaires, des informations sur le projet de refonte des musées de Bourges et sur les métiers des musées.

Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges