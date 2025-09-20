Visite libre et parcours aux jardins du Hêtre Jardins du Hêtre Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À la frontière entre Roubaix et Tourcoing, le jardin du hêtre est un écrin de nature préservée. Ce site, marqué par l’histoire de la ferme Ducatteau et du moulin à vent de la famille Frémaux, tire son nom d’un hêtre pourpre remarquable, le plus ancien arbre de Roubaix. Devenu réserve écologique, il est aussi un lieu d’éducation à l’environnement animé par l’association Astuce.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les jardins du Hêtre ouvrent leurs portes pour des visites libres au travers d’un parcours balisé :

Exposition de peintures de Julien Ravalomantsoa

de peintures de Julien Ravalomantsoa Exposition photographique sur l’histoire de la gare et du chemin de fer longeant le jardin

photographique sur l’histoire de la gare et du chemin de fer longeant le jardin Atelier tressage végétal samedi de 16h à 17h

Jardins du Hêtre 42 avenue d’Alsace – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2, arrêt Alsace

Jardin du hêtre © A. Gadeau