Visite libre et parcours aux jardins du Hêtre Roubaix

Visite libre et parcours aux jardins du Hêtre Roubaix samedi 20 septembre 2025.

Visite libre et parcours aux jardins du Hêtre

42 avenue d’Alsace – Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

À la frontière entre Roubaix et Tourcoing, le jardin du hêtre est un écrin de nature préservée. Ce site, marqué par l’histoire de la ferme Ducatteau et du moulin à vent de la famille Frémaux, tire son nom d’un hêtre pourpre remarquable, le plus ancien arbre de Roubaix. Devenu réserve écologique, il est aussi un lieu d’éducation à l’environnement animé par l’association Astuce.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les jardins du Hêtre ouvrent leurs portes pour des visites libres au travers d’un parcours balisé

* **Exposition** de peintures de Julien Ravalomantsoa

* **Exposition** photographique sur l’histoire de la gare et du chemin de fer longeant le jardin

* **Atelier** tressage végétal samedi de 16h à 17h

42 avenue d’Alsace – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

On the border between Roubaix and Tourcoing, the Beech Garden is an unspoilt natural setting. This site, marked by the history of the Ducatteau farm and the Frémaux family windmill, takes its name from a remarkable purple beech, the oldest tree in Roubaix. Now an ecological reserve, it is also a place for environmental education run by the Astuce association.

On the occasion of the European Heritage Days, the Beech Gardens are opening their doors for free visits along a signposted trail:

* **Exhibition** of paintings by Julien Ravalomantsoa

* **Photographic** exhibition on the history of the station and the railroad line running alongside the garden

* **Plant weaving workshop** Saturday, 4pm to 5pm

German :

An der Grenze zwischen Roubaix und Tourcoing ist der Buchengarten ein Schmuckkästchen der unberührten Natur. Dieser Ort, der durch die Geschichte des Bauernhofs Ducatteau und der Windmühle der Familie Frémaux geprägt wurde, hat seinen Namen von einer bemerkenswerten Rotbuche, dem ältesten Baum von Roubaix. Er wurde zum ökologischen Reservat und ist auch ein Ort der Umwelterziehung, der von der Vereinigung Astuce betreut wird.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnen die Buchengärten ihre Türen für freie Besichtigungen auf einem markierten Rundgang:

* **Ausstellung** von Gemälden von Julien Ravalomantsoa

* **Fotoausstellung** über die Geschichte des Bahnhofs und der am Garten entlang führenden Eisenbahn

* **Workshop** zum Pflanzenflechten am Samstag von 16 bis 17 Uhr

Italiano :

Al confine tra Roubaix e Tourcoing, il Giardino dei Faggi è un’oasi di natura incontaminata. Questo sito, segnato dalla storia della fattoria Ducatteau e del mulino a vento della famiglia Frémaux, prende il nome da uno straordinario faggio viola, l’albero più antico di Roubaix. Oggi riserva ecologica, è anche un luogo di educazione ambientale gestito dall’associazione Astuce.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, i Giardini dei Faggi sono aperti al pubblico per visite gratuite lungo un percorso segnalato:

* **Mostra** di dipinti di Julien Ravalomantsoa

* **Mostra fotografica** sulla storia della stazione e della linea ferroviaria che costeggia il giardino

* **Laboratorio di tessitura vegetale il sabato dalle 16.00 alle 17.00

Espanol :

En la frontera entre Roubaix y Tourcoing, el Jardín de las Hayas es un remanso de naturaleza virgen. Este lugar, marcado por la historia de la granja Ducatteau y el molino de viento de la familia Frémaux, toma su nombre de un notable haya púrpura, el árbol más antiguo de Roubaix. Convertido en reserva ecológica, es también un lugar de educación medioambiental dirigido por la asociación Astuce.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los Jardines del Haya están abiertos al público para visitas gratuitas a lo largo de un recorrido señalizado:

* **Exposición** de pinturas de Julien Ravalomantsoa

* **Exposición fotográfica** sobre la historia de la estación y de la línea ferroviaria que bordea el jardín

* **Taller de tejido de plantas el sábado de 16:00 a 17:00 horas

