Visite libre et sensorielle, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Visite libre et sensorielle, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon samedi 21 février 2026.
Visite libre et sensorielle, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
9h30/11h musée numérique et réalité virtuelle.
Œuvres d’art projetées sur grand écran autour de Paris , réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.
11h/12h visite sensorielle Les bals masqués .
Grâce à une visite sensorielle, découvrez et apprenez en davantage sur les bals masqués de Paris. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite libre et sensorielle, à la Micro-Folie
L’événement Visite libre et sensorielle, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-01-06 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran