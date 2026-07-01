Visite libre et vente de légumes à la ferme tout l’été, V’île Fertile, Paris

Informations pratiques

Visite libre et vente de légumes à la ferme tout l’été 5 juillet – 23 août, les dimanches V’île Fertile Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T14:30:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T14:30:00+02:00 – 2026-08-23T18:00:00+02:00

Vous voulez jardiner cet été ?

Nous vous accueillons tous les samedis et dimanches après-midi à partir de 14h30 à la ferme.

Vous voulez goûter nos légumes ?

La vente de nos produits est ouverte tous les dimanches de 15h à 18h à la ferme.

V’île Fertile 45 avenue de la Belle Gabrielle 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.vilefertile.paris/ https://www.facebook.com/Vile.fertile/;https://www.instagram.com/v_ile_fertile/ Depuis mars 2014, nous avons investi le Jardin d’agronomie tropicale pour y développer une micro-ferme maraîchère associative, gérée par des bénévoles, dans une dynamique d’économie circulaire. Rer A Nogent-Sur-Marne, puis 5 minutes à pied. Vélo : – 30 minutes depuis Nation. – 15 minutes depuis le Parc Floral. – Station Velib n°41301 à côté de la gare RER de Nogent-Sur-Marne.

Notre ferme participative vous accueille toute l’année Visite vente de légumes

V’île fertile