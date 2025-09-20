Visite libre et visite commentée de l’église Saint Géraud à Saillans Saillans

Eglise Saint Geraud Saillans Drôme

Début : Dimanche 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Après 4 années de fermeture pour une nouvelle phase de restauration, l’église Saint Géraud a ouvert ses portes quotidiennement aux fidèles et au public.

Eglise Saint Geraud Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 52 accueil@mairiedesaillans26.fr

English :

After 4 years of closure for a new phase of restoration, Saint Géraud church opened its doors daily to the faithful and the public.

German :

Nachdem die Kirche Saint Géraud vier Jahre lang für eine weitere Restaurierungsphase geschlossen war, öffnete sie täglich ihre Türen für Gläubige und die Öffentlichkeit.

Italiano :

Dopo 4 anni di chiusura per una nuova fase di restauro, la chiesa di Saint Géraud ha aperto quotidianamente le sue porte ai fedeli e al pubblico.

Espanol :

Tras 4 años cerrada para una nueva fase de restauración, la iglesia de Saint Géraud abrió sus puertas diariamente a los fieles y al público.

