Visite libre et visite commentée de l’église Saint Géraud à Saillans Saillans
Visite libre et visite commentée de l’église Saint Géraud à Saillans Saillans samedi 20 septembre 2025.
Visite libre et visite commentée de l’église Saint Géraud à Saillans
Eglise Saint Geraud Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Après 4 années de fermeture pour une nouvelle phase de restauration, l’église Saint Géraud a ouvert ses portes quotidiennement aux fidèles et au public.
.
Eglise Saint Geraud Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 52 accueil@mairiedesaillans26.fr
English :
After 4 years of closure for a new phase of restoration, Saint Géraud church opened its doors daily to the faithful and the public.
German :
Nachdem die Kirche Saint Géraud vier Jahre lang für eine weitere Restaurierungsphase geschlossen war, öffnete sie täglich ihre Türen für Gläubige und die Öffentlichkeit.
Italiano :
Dopo 4 anni di chiusura per una nuova fase di restauro, la chiesa di Saint Géraud ha aperto quotidianamente le sue porte ai fedeli e al pubblico.
Espanol :
Tras 4 años cerrada para una nueva fase de restauración, la iglesia de Saint Géraud abrió sus puertas diariamente a los fieles y al público.
L’événement Visite libre et visite commentée de l’église Saint Géraud à Saillans Saillans a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme