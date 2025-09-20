Visite libre & exposition à l’église de Beynac Église Notre-Dame-de l’Assomption Beynac-et-Cazenac
Visite libre & exposition à l’église de Beynac 20 et 21 septembre Église Notre-Dame-de l’Assomption Dordogne
Accès libre & gratuit.
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
(ancienne chapelle castrale)
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Beynac, ancienne chapelle castrale, ouvre ses portes exceptionnellement au public.
Dans la loge seigneuriale de l’église, venez découvrir l’exposition « Beynac, la petite Histoire », mêlant photos anciennes et anecdotes glanées sur la vie du village.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025
De 10 h à 18 h
Église Notre-Dame-de l'Assomption 2 Place du château, 24220 Beynac-et-Cazenac
© Commune de Beynac-et-Cazenac