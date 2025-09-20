Visite libre & exposition à l’église de Beynac Église Notre-Dame-de l’Assomption Beynac-et-Cazenac

Visite libre & exposition à l’église de Beynac 20 et 21 septembre Église Notre-Dame-de l’Assomption Dordogne

Accès libre & gratuit.

Ouverture exceptionnelle de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Beynac

(ancienne chapelle castrale)

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Beynac, ancienne chapelle castrale, ouvre ses portes exceptionnellement au public.

Dans la loge seigneuriale de l’église, venez découvrir l’exposition « Beynac, la petite Histoire », mêlant photos anciennes et anecdotes glanées sur la vie du village.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

De 10 h à 18 h

Église Notre-Dame-de l’Assomption 2 Place du château, 24220 Beynac-et-Cazenac Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

© Commune de Beynac-et-Cazenac