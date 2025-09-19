Visite libre Exposition « Banksy : Une (R) Évolution » Musée d’Art de Toulon (MAT) Toulon

Visite libre Exposition « Banksy : Une (R) Évolution » 19 – 21 septembre Musée d’Art de Toulon (MAT) Var

Exposition « Banksy : Une (R)Évolution »

Longtemps considéré comme un art marginal, transgressif et éphémère, le Street Art s’est imposé comme l’un des courants les plus vivants et significatifs de la création contemporaine. L’exposition Banksy : Une (R)évolution, propose de retracer l’histoire de cet art urbain, de ses débuts dans les rues de New York dans les années 1970 jusqu’à son rayonnement international.

À travers plus de 80 œuvres, le parcours met en lumière les figures majeures du mouvement, de Crash à Basquiat, de Blek le Rat à Miss.Tic, tout en accordant une place centrale à Banksy, dont l’œuvre incarne la bascule entre clandestinité et reconnaissance mondiale.

Musée d’Art de Toulon (MAT) 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 36 47 86 Inauguré en 1888, l’édifice pensé par l’architecte toulonnais Stanislas Gaudensi Allar se distingue par sa monumentale façade sculptée, émaillée et son plan en U. Aujourd’hui, le MAT labellisé « Musée de France » et la Bibliothèque d’Art partagent des missions communes au sein de ce même lieu. Suite à d’importants travaux, le musée ouvre de nouveau ses portes au public, en 2021. Adresse : 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon.

En voiture : Parkings payants : Place de la Liberté ou Place d’Armes

En bus : Arrêt Péri (lignes 6,8,18,20,40)

Ville de Toulon