Visite libre, exposition et concert à l’église Sainte-Croix d’Avosnes, Église Sainte-Croix, Avosnes

Informations pratiques

Visite libre, exposition et concert à l’église Sainte-Croix d’Avosnes 19 et 20 septembre Église Sainte-Croix Côte-d’Or

Entrée libre, document explicatif à l’intérieur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La Sainte-Croix, dite également « Vraie Croix », est la croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié. De nombreux monastères, communes ou églises portent son nom, comme ici, à Avosnes.

Avec son clocher décalé surmontant les vestiges de la tour sanctuaire de la chapelle de la léproserie d’Avosnes du XIIe siècle, l’église étonne les visiteurs qui en cherchent souvent l’entrée. Venez la découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Participez à une visite libre avec fascicule de présentation ! Vous aurez également la possibilité de découvrir une exposition de textiles liturgiques, mise en scène, chasubles brodées, etc

À l’occasion de la fête patronale de la Sainte-Croix, un concert événement aura lieu avec le groupe de rock « ART’REF» à partir de 18h. Une petite restauration sur place sera possible avec sandwichs et boissons. La soirée sera clôturée par le feu d’artifice à 23h.

Église Sainte-Croix 21350 Avosnes Avosnes 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Visite libre de l’église Sainte-Croix.

La Sainte-Croix, dite également « Vraie Croix », est la croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié. De nombreux monastères, communes ou églises portent son nom, comme ici, à Avosnes.

© Mairie d’Avosnes