Visite libre Galerie Octave Cowbell, Galerie Octave Cowbell, Metz

Informations pratiques

Visite libre Galerie Octave Cowbell 19 et 20 septembre Galerie Octave Cowbell Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La galerie Octave Cowbell propose jusqu’au 20 septembre, l’exposition Murmurations qui nous invite à prêter attention aux langages discrets du vivant, entre chants, traces, rythmes, souffles et présences partagées.

« L’éphémère finit sa course dans le bec du rougequeue

jusqu’au nid, en béquée pour nouveau-nés ; et

ainsi chaque année. Une pulsation de ciel, une brise ou

le chant du merle, un murmure et des circonvolutions.

Des lignes invisibles s’entrelacent et tracent

des partitions de vies multiples. Ce langage s’écrit en

saisons, en rythmes et en creux ; des incises

fragiles comme un souffle, l’éveil de nos attentions, un

apprentissage au contact, une présence commune.

Les œuvres réunies dans l’exposition Murmurations

sont des invites, des indices pour nous mettre sur la

piste de langages autres et subtils, de délicates leçons

sensibles et discrètes, des propositions à lire les allures

et écouter les chants des mondes. »

Commissariat : Vanessa Gandar

Avec les œuvres de Xavi Bou, Henri Cueco, François Génot, Jean-Luc Mylayne, Carolina Fonseca, Jean Poinsignon & Marc Namblard, Jean-Christophe Roelens, Éléonore Saintagnan et Maeva Totolehibe.

Avec les soutiens du Frac Alsace, de la Ville de Metz, de la Région Grand Est, de la DRAC Grand Est, du Département de la Moselle, du Musée de la Cour d’Or et de l’ÉSAL Pôle musique et danse.

Galerie Octave Cowbell 4, rue du Change 57000 Metz Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est Octave Cowbell est une association historique et emblématique de la Région Grand Est qui s’engage depuis 2002 à soutenir et à diffuser la jeune création contemporaine sous toutes ses formes.

Plus qu’un espace de créations, d’expositions et de résidences, Octave Cowbell est un lieu de rencontres et d’échanges qui mène des réflexions sur la nature, le rapport de l’homme à l’environnement, la proximité des territoires, la contemplation du cosmos, tout en privilégiant les expériences de terrain.

La galerie Octave Cowbell propose jusqu’au 20 septembre, l’exposition Murmurations qui nous invite à prêter attention aux langages discrets du vivant, entre chants, traces, rythmes, souffles et finit…

© Guillaume de la Follye de Joux