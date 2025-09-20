Visite libre gratuite Cloître de la cathédrale de Fréjus Fréjus

Visite libre gratuite 20 et 21 septembre Cloître de la cathédrale de Fréjus Var

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le cloître de la cathédrale de Fréjus vous accueille de 10h00 à 18h00 (entrée gratuite). Dernière entrée à 17h30.

Cloître de la cathédrale de Fréjus 58 Rue de FLEURY, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494512630 https://www.cloitre-frejus.fr Construit entre les Ve et XVIe siècles à l’emplacement de la cité antique de Fréjus, l’ensemble cathédral regroupe quatre bâtiments : le palais épiscopal (transformé aujourd’hui en Hôtel de Ville), la cathédrale, le baptistère et enfin l’ensemble canonial dont fait partie intégrante le cloître.

Ce dernier était un lieu de passage permettant de desservir les différents bâtiments, il n’était donc pas un lieu de recueillement.

