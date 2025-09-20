Visite libre gratuite du musée Picarvie Musée Picarvie Saint-Valery-sur-Somme

Visite libre gratuite du musée Picarvie Musée Picarvie Saint-Valery-sur-Somme samedi 20 septembre 2025.

Visite libre gratuite du musée Picarvie 20 et 21 septembre Musée Picarvie Somme

Visite libre gratuite selon horaires d’ouverture du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir ou redécouvrir l’impressionnante collection du musée.

Plongez dans la vie des Picards d’autrefois en parcourant ruelles pavées, échoppes, estaminet et école.

Plus de 6 000 outils, une quarantaine de métiers, ainsi que les savoir-faire du torchis et du lin y sont présentés.

Dernières entrées au musée 1h avant la fermeture

Visite libre, gratuite

Musée Picarvie 5 quai Romerel – 80230 Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France 03 22 26 94 90 http://www.picarvie.fr Le Musée Picarvie est un musée des vieux métiers picards du XIXe siècle, situé à Saint-Valery-sur-Somme. Ce musée est créé à la fin des années 1980 par Paul Longuein qui a amassé, pendant plus de trente ans, toute une collection de vieux outils qu’il installe dans son immeuble. Il ouvre, par la suite, ses collections à la visite. Par la suite, le Conseil départemental de la Somme se porte acquéreur du local et des collections.

Grâce à cette reconstitution d’un ancien village, entrez dans la vie des Picards au siècle dernier avec ses échoppes, son estaminet, son école, sa ferme… En flânant dans des petites ruelles pavées, v…

Teddy Hénin