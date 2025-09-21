Visite libre: Hallines et son patrimoine Rue de l’église, Hallines Hallines

Renseignements au 06 47 67 65 34 ou au 06 70 39 17 15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Sillonnez la ville d’Hallines et son patrimoine varié. Revivez l’histoire tumultueuse du Château Paul Dambricourt et de son blockhaus. Imaginez-vous châtelain en admirant le Château Géry Dambricourt, propriété privée visible uniquement de l’extérieur. Allez ensuite aux Moulins Leuillieux et Brooksband/ Hudelist et admirez le magnifique plan d’eau et les vannages. Depuis la route ou le parc, terminez votre tour par un instant de féerie offert par le Moulin Pidoux, paisible avec son vannage et sa roue Sagebien de 6.6m de diamètre.

